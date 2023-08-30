Так, глава держави пообіцяв притягнути до відповідальності тих чоловіків, які виїхали за кордон з липовими довідками. Таким чином відбудеться зменшення корупції у ВЛК.

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Зеленський пригрозив чоловікам, що виїхали незаконно за кордон

Президент наголосив, що за результатами перевірки ВЛК будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень комісій виїхали за кордон з початку повномасштабної агресії.

Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці,

– сказав він.

Зеленський також зазначив, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.

Зеленський провів засідання РНБО щодо ВЛК