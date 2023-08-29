Голова позаштатної військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області отримала повідомлення про підозру. За внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон вона може сісти максимум на 9 років.

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Яку схему створили на Київщині

Голова ВЛК продавала ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби в лавах ЗСУ з відповідним виключенням з військового обліку. Підозрювана ставила на всіх таких паперах свій підпис та завіряла їх печаткою. Вона навіть не вимагала від клієнтів проходити військово-лікарську комісію.

У цій схемі вона брала участь не сама. Було задіяно щонайменше 5 осіб. Так, колишній військкоматівець та його син шукали клієнтів. Чим старше був ухилянт, тим дешевше йому обходилася підробка паперів. Загалом їхніми послугами скористалися понад 50 ухилянтів. Вони хотіли втекти за кордон.

Кадри з місця затримання на Київщині / Фото СБУ



Схожий випадок на Чернігівщині

У Чернігівській області голова одного з центрів надання адміністративних послуг допомагала чоловікам перетинати держкордон у незаконний спосіб. За свої послуги вона брала від 2 500 гривень. До схеми вона залучила 3 спільників. Один з них – це представник кримінального світу, що перебуває за кордоном. Він був координатором.

Очільниця ЦНАПу теж продавала ухилянтам підроблені довідки. Вона змогла заробити майже 4 мільйони гривень. Підозрювана особисто допомагала змінити адресу реєстрації клієнтам з інших областей, щоб поставити їх на облік у місцевому військкоматі, а потім "списати".

Кадри з місця подій на Чернігівщині / Фото СБУ



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