Ці рішення наберуть чинності вже найближчим часом. Глава держави також наголосив, що на цьому засіданні підбили підсумки перевірок ВЛК по всій території України.

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Зеленський провів засідання РНБО щодо ВЛК

Президент України зазначив, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони ухвалили кроки щодо унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК. Крім цього, на засіданні Зеленський заслухав доповіді від різних представників влади щодо цих комісій.

"Доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, Уповноважений з прав людини та Генпрокурор", – сказав він.

На цьому засіданні були ухвалені кілька важливих рішень, які мають на меті подолати корупцію у військово-лікарських комісіях.

Серед рішень, які ухвалили на засіданні РНБО були такі пункти:

Провести перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені з початку вторгнення Росії та які можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями;

Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. Зеленський зазначив, що в усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади;

Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Президент підкреслив, що держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи її висновків.

Переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Окрім цього Зеленський зазначив, що за результатами перевірки обґрунтованості рішень ВЛК щодо виїзду осіб за кордон будуть зроблені висновки щодо тих, хто на основі сфальшованих рішень виїхав з України від початку повномасштабної агресії.

Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави,

– підкреслив глава держави.

Наостанок Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, зокрема, безбар'єрності всіх складників її роботи та залучення туди професійних кадрів.

Що відомо про роботу ВЛК в Україні