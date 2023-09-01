Наслідки ударів безпілотниками по російських військових об'єктах для росіян є жахливими. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що для максимальної ефективності потрібно бити по вразливих місцях.

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Які наслідки атак БпЛА

Росіяни використовують електронні компоненти фактично на всій військових виробах, починаючи від біноклів з лазерним далекоміром. Зрештою, зараз на будь-якому БТРі стоїть і радіостанція, і станції супутникового зв'язку, і системи управління вогнем.

Тож удари по заводах, де виробляють електронні компоненти, є дуже важливими.

Зараз у нас правильна тактика застосування БпЛА – б'ємо по найвразливіших місцях, критичних точках російської промисловості. Якщо цей процес продовжити, за деякий час росіяни будуть озброєні лише автоматами Калашнікова, бо лише вони не мають радіоелектронних компонентів,

– наголосив Валерій Романенко.

Попередній завод, у який влучив БпЛА, "Кремній Ел" у Брянську поставляв мікроелектроніку практично на всі військові підприємства. Серед них російські концерни:

"Созвєздіє" – виробляє системи зв'язку для всіх родів військ;

"Алмаз-Антей" – виробляє зенітні ракети і радіолокаційну техніку,

"Вега" – виробляє літальні радари.

Важливо! Україна не підтверджує причетність до всіх ударів по військових об'єктах в Росії. Офіційно Київ не взяв на себе відповідальність за всі випадки атаки безпілотниками.

Удари мають бути точковими і точними

Дрони, які долітають до російських міст, є відносно невеликими. Однак при влучанні у критично важливі об'єкти тих чи інших підприємств, можуть призупинити роботу заводів на певний час.

Підприємства, які виробляють електроніку, завжди мають кисневу та водневу станції. Влучите у цю станцію – і вибух буде такий, як кілька тонн вибухівки,

– зауважив експерт з авіації.

Крім того, на кожному підприємстві, є склад із легкозаймистими матеріалами, які також можуть стати хорошою ціллю.

"Якщо є така можливість, зараз варто від загальних ударів по підприємствах, переходити до точкових ударів. Малу кількість вибухівки, яку можуть переносити безпілотники, необхідно компенсувати точністю влучань", – наголосив Романенко.

Варто також зауважити, що удари, наприклад, по Пскову, який є в глибокому тилу Росії, викликає страшенну паніку у росіян. Вони тепер бідкаються, що, мовляв, тепер під загрозою будь-який об'єкт на 700 кілометрів вглиб їхньої території.

Тож далекобійні удари мають не лише військову компоненту, а ще й чималий психологічний вплив на росіян.

Валерій Романенко про ефективність ударів по заводах в Росії: дивіться відео

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