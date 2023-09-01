Последствия ударов беспилотниками по российских военных объектах для россиян ужасны. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, добавив, что для максимальной эффективности нужно бить по уязвимым местам.

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Какие последствия атак БпЛА

Россияне используют электронные компоненты фактически во всей военной продукции, начиная от биноклей с лазерным дальномером. В конце концов, сейчас на любом БТР стоит и радиостанция, и станции спутниковой связи, и системы управления огнем.

Поэтому удары по заводам, где производят электронные компоненты, очень важны.

Сейчас у нас правильная тактика применения БПЛА – бьем по самым уязвимым местам, критическим точкам российской промышленности. Если этот процесс продолжить, через некоторое время россияне будут вооружены только автоматами Калашникова, потому что у них нет радиоэлектронных компонентов.

– подчеркнул Валерий Романенко.

Предыдущий завод, в который попал БПЛА, "Кремний Эл" в Брянске поставлял микроэлектронику практически на все военные предприятия. Среди них российские концерны:

"Созвездие" – производит системы связи для всех родов войск;

"Алмаз-Антей" – производит зенитные ракеты и радиолокационную технику,

"Вега" – производит летательные радары.

Важно! Украина не подтверждает причастность ко всем ударам по военным объектам в России. Официально Киев не взял на себя ответственность за все случаи атаки беспилотниками.

Удары должны быть точечными и точными

Дроны, которые долетают до российских городов, относительно невелики. Однако при попадании в критически важные объекты тех или иных предприятий могут приостановить работу заводов на время.

Предприятия, производящие электронику, всегда имеют кислородную и водородную станции. Попадите в эту станцию – и взрыв будет такой, как несколько тонн взрывчатки,

– заметил эксперт по авиации.

Кроме того, на каждом предприятии есть склад с легковоспламеняющимися материалами, которые также могут стать хорошей целью.

"Если есть такая возможность, сейчас следует от общих ударов по предприятиям, переходить к точечным ударам. Малое количество взрывчатки, которую могут переносить беспилотники, необходимо компенсировать точностью попаданий", – подчеркнул Романенко.

Следует также заметить, что удары, например, по Пскову, находящемуся в глубоком тылу России, вызывает ужасную панику у россиян. Они теперь жалуются, что теперь под угрозой любой объект на 700 километров вглубь их территории.

Так что дальнобойные удары имеют не только военную компоненту, но и немалое психологическое влияние на россиян.

Валерий Романенко об эффективности ударов по заводам в России: смотрите видео

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