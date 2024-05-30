Операцію здійснив легендарний спецпідрозділ ГУР Group 13 за допомогою морських дронів. Де розміщена бухта, яку вночі атакували розвідники – показує на карті 24 Канал.
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Де розташована Вузька бухта
Головне управління розвідки повідомило, що атакувало катери у бухті Вузька. Журналісти Радіо Свобода геолокували відео, зняте морським дроном ГУР. Так, відповідні кадри підтверджують, що операцію проводили у бухті в порту Чорноморське. Вона розташована на східному узбережжі Криму.
Де розміщена бухта, у якій атакували катери: дивіться відео
Це вже друга атака на цю бухту за останній місяць. Так, 6 травня Головне управління розвідки знищило "російський швидкісний катер". Цього разу розвідка говорить про знищення двох транспортно-десантних катерів КС-701 "Тунець".
Знищення катерів "Тунець"
- Головне управління розвідки 30 травня повідомило про знищення 2 катерів "Тунець" у Криму. У розвідці розповіли, що цієї ночі окупанти 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Зокрема, знищити українські дрони намагалися літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.
- Окрім цього, безпілотники пробиралися до цілі через шквальний вогонь стрілецької зброї та 33-мм гармат. Проте хаотичні постріли росіян не допомогли їм відбити атаку.
- У ГУР наголосили, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.
- Відомо, що ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів. Стандартна версія в новому стані вартує близько 6 мільйона рублів.