И применения Taurus и ATACMS для этого будет недостаточно. Такое мнение в интервью hromadske высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает 24 Канал.

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Могут ли Taurus и ATACMS уничтожить Крымский мост

Как пояснил американский военный, Taurus и ATACMS это не то оружие, которым уничтожают мосты. По его словам, удары вышеупомянутыми ракетами могут сделать дыру в мосту, но этого недостаточно, поскольку вражеский объект имеет много стали и бетона.

Поэтому, по его мнению, для уничтожения Крымского моста украинским силам понадобится огромное количество взрывчатки разных типов. Более того, для этого нужна хорошо спланированная операция, которую, как считает Ходжес, может осуществить только Кирилл Буданов.

Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста,

– заявил он.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что у Украины есть силы и средства, чтобы уничтожить Крымский мост на временно оккупированном полуострове. Он уверял, что групповой удар ракетами ATACMS может разрушить его с вероятностью до 70%.