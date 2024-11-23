В то же время борьба за Крым означает, что война продлится как минимум до 2025 года. 24 Канал со ссылкой на NV расскажет о мнении Ходжеса.

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Почему Украина должна вернуть Крым

Я все еще считаю, что Крым является важнейшей территорией для этой войны. И что в конце концов, когда Украина наконец вернет Крым (а она может это сделать, если будет иметь ресурсы и когда будет готова), то именно потеря Крыма будет иметь такой драматический эффект. Должно произойти в конце концов падение этого большого Крымского моста. Когда хотя бы этот мост упадет, то это и будет очень мощным символом и сигналом продолжения изоляции Крыма,

– убежден Ходжес.

Но он подчеркивает: Украина должна быть готова пережить еще один год войны, 2025-й.

"Крым – это ключ к будущей победе Украины. Потому что Крым контролирует Черное море. Также это контроль и доступ к Азовскому морю. Если Россия удерживает Крым, она не только блокирует морские перевозки, она также получает доступ к уничтожению морской инфраструктуры в Одессе, Николаеве и Херсоне. Так что, с точки зрения защиты, Украине нужно вернуть Крым", – считает экс-командующий.

Экономическое значение Крыма также очевидно: через его морские порты поставляют зерно. "Контроль над Крымом гарантирует также, что Россия не заблокирует эти перевозки или не сможет, скажем, сорвать разведку нефти и газа в западной части шельфа Черного моря".

В конце концов, есть и символическое значение.

"Причина, почему Россия сделала то, что сделала в 2014 году, заключалась в том, что она хотела получить Крым. Потому что Крым – это то, что позволило России еще со времен Екатерины II контролировать большую часть Черного моря. И именно поэтому со стратегической точки зрения, а также с экономической и практической точки зрения безопасности Крым является настолько важным", – подытожил Ходжес.

Интересно! Дмитрий Кулеба в своей недавней колонке для The Economist отметил: если Путин потерпит поражение в Украине, он будет воспринимать себя как царя-неудачника. В отличие от Петра I и Екатерины II, которым удалось покорить Украину.