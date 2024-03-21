Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що для російського суспільства дуже болючою є проблема ударів Сил оборони України по цілях в Криму. Саме тому британські партнери радять Україні системно та методично руйнувати військові об'єкти та логістику росіян на півострові.

До теми У ВМС сказали, чи можуть росіяни ефективно захистити Кримський міст

"Валіза без ручки"

Важливо, щоб українська армія продовжувала тримати територію тимчасово окупованого Криму під вогневим контролем, перетворюючи на купу металобрухта російські системи ППО, кораблі, підводні човни та інші важливі інфраструктурні та військові об'єкти Росії.

Тому що це час відплати, і ворог має відчувати, що він перебуває на окупованій території і йому вже час звідти забиратися. Лише таке рішення дозволить йому зберегти своє жалюгідне життя. Інших варіантів немає,

– впевнений Селезньов.

Крим для росіян як "валіза без ручки", і її Ахіллесова п'ята – Кримський міст. Саме по ньому здійснюється левова частина логістичних військових перевезень.

Як тільки станеться фатальна руйнація цієї споруди, ворог буде відчувати критичний брак усього, що йому потрібно для забезпечення окупаційного контингенту російської армії в Криму та Севастополі,

– пояснив військовий експерт.

Попри те, що росіяни докладають чимало зусиль для убезпечення Кримського мосту з повітря, з води, з-під води, з суходолу, навряд чи їм це вдасться. Очільники українських спецслужб неодноразово зазначали, що у 2024 році доля цього мосту буде остаточно вирішено.

Саме тому окупанти в авральному темпі намагаються збудувати залізничну колію вздовж північного узбережжя Азовського моря та реалізувати інші завдання, спрямовані на сталу та безперебійну логістику своїх підрозділів, що перебувають на території тимчасово окупованого Кримського півострова,

– наголосив Владислав Селезньов.

Зверніть увагу! Під час візиту до Києва міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса та командувача британської армії Тоні Радакіна вони дали поради військово-політичному керівництву України. Видання Sunday Times пише, що високопосадовці наголосили на тому, щоб командування ЗСУ відмовилось від наступальних дій на лінії фронту. Водночас зосередились на утримуванні оборони на північному і східному напрямках. Також Шаппс та Радакін порадили Україні сконцентрувати сили на ударах західними далекобійними ракетами по Криму та флоту Росії.

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