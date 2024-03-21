Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что для российского общества очень болезненной является проблема ударов Сил обороны Украины по целям в Крыму. Именно поэтому британские партнеры советуют Украине системно и методично разрушать военные объекты и логистику россиян на полуострове.

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"Чемодан без ручки"

Важно, чтобы украинская армия продолжала держать территорию временно оккупированного Крыма под огневым контролем, превращая в груду металлолома российские системы ПВО, корабли, подводные лодки и другие важные инфраструктурные и военные объекты России.

Потому что это время возмездия, и враг должен чувствовать, что он находится на оккупированной территории и ему пора оттуда убираться. Только такое решение позволит ему сохранить свою жалкую жизнь. Других вариантов нет,

– уверен Селезнев.

Крым для россиян как "чемодан без ручки", и его Ахиллесова пята – Крымский мост. Именно по нему осуществляется львиная часть логистических военных перевозок.

Как только произойдет фатальное разрушение этого сооружения, враг будет испытывать критическую нехватку всего, что ему нужно для обеспечения оккупационного контингента российской армии в Крыму и Севастополе,

– пояснил военный эксперт.

Несмотря на то, что россияне прилагают немало усилий для обеспечения безопасности Крымского моста с воздуха, с воды, из-под воды, с суши, вряд ли им это удастся. Руководители украинских спецслужб неоднократно отмечали, что в 2024 году судьба этого моста будет окончательно решена.

Именно поэтому оккупанты в авральном темпе пытаются построить железнодорожные пути вдоль северного побережья Азовского моря и реализовать другие задачи, направленные на постоянную и бесперебойную логистику своих подразделений, находящихся на территории временно оккупированного Крымского полуострова,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Обратите внимание! Во время визита в Киев министра обороны Великобритании Гранта Шаппса и командующего британской армии Тони Радакина они дали советы военно-политическому руководству Украины. Издание Sunday Times пишет, что чиновники отметили, чтобы командование ВСУ отказалось от наступательных действий на линии фронта. В то же время сосредоточились на удержании обороны на северном и восточном направлениях. Также Шаппс и Радакин посоветовали Украине сконцентрировать силы на ударах западными дальнобойными ракетами по Крыму и флоту России.

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