Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман высказал 24 Каналу мнение, что пропаганда могла пойти еще дальше и назначить виновным некоего украинца с фамилией Бенладенко. ИГИЛ тем временем пытается во весь голос кричать, что теракт в "Крокусе" устроила она.
Интересно ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Кремль придумывает украинский след
Эйдман рассказал, что с помощью пыток россияне заставят таджиков признаться в чем угодно. Они уже придумали историю о том, что Украина передала исполнителям теракта криптовалюту, хотя ранее один из них говорил, что ему заплатили 500 тысяч рублей.
Я думаю, что в Киеве вряд ли украинца рассчитываются с кем-то рублями. Рубли в Киеве очень полезны. За них в Германии уже давно ни одного евро не дают, только бьют морду. В Киеве, я представляю, что происходит с теми, кто пытается менять рубли,
– отметил политолог и социолог из Германии.
Попытка поднять народ на войну
По его словам, это все попытка поднять народ на фронт в Украину. Путин в 1999 году на этой волне пришел к власти, и тогда ему удалось создать ура-патриотические настроения. Однако теперь среднестатистический россиянин вообще не заинтересован в том, чтобы идти на войну.
"Опыт 1999 года сейчас не повторится. Тогда россияне были зашуганы и голодные, надо было бегать, крутиться, чтобы выжить. Тогда они легко возбудились против чеченцев, против вымышленных террористов. Сейчас россияне в городах розленились, и готовы сочувствовать власти и радоваться чужой боли у телевизора", – заметил Эйдман.
Теракт в "Крокусе": что происходит после него
- Нападавшие в "Крокусе" были под действием психотропных препаратов. Все, что известно о теракте – собрано в материале.
- Евродепутаты заговорили об угрозе возобновления исламского терроризма в Европе. Они говорят, что сейчас как раз самое подходящее время для Путина.
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Кремль давно знал о теракте в "Крокусе". Как минимум с середины февраля.