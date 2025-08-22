Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere Della Sere.

Що відомо про українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"?

У виданні зазначають, що саме Сергія Кузенцова вважають командиром яхти "Андромеда". Саме її 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", що сполучали Німеччину та Росію.

Слідство встановило, що на яхті був не лише Кузенцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро людей: жінка та четверо водолазів-підривників. Їхні особи наразі не встановлені, або не розголошуються.

Сергій Кузенцов прибув на Рів'єру-Романьйола 19 серпня, офіційно – у відпустку. З ним була дружина та двоє дітей. Родина оселилася у туристичному селищі Сан-Клементе, саме там українця заарештували на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

49-річний чоловік, який, очевидно, придбав авіаквитки в Польщі для поїздки до Італії – незрозуміло, чи для себе, чи для своєї родини – відчинив двері карабінерам, які оточили курорт, отримавши наведення від відділу Sirene-Fast Міжнародної служби поліцейського співробітництва (SCIP),

– йдеться у матеріалі.

При цьому, видається, німецька влада знала про намір Кузенцова поїхати до Італії. Сам чоловік не переховувався: він використовував своє справжнє ім'я та прибув на позашляховику з українськими номерами. Колишній спецпризначенець не чинив опору.

Його особу було встановлено, затримано та доставлено до в'язниці в Ріміні, де він чекає на судове засідання найближчими днями для проведення слухання щодо його екстрадиції. Після цього розпочнеться процедура екстрадиції чоловіка до Німеччини.

Що відомо про підриви "Північних потоків"?