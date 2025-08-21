Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та прокуратуру Німеччини.

Що відомо про затримання українця в Італії?

За даними видання, 20 серпня ввечері в провінції Ріміні італійська поліція заарештувала громадянина України за причетність до вибухів на газопроводі "Північний потік" під Балтійським морем. Його ідентифікували як Сергія К.

За даними німецьких слідчих, затриманий перебував на борту вітрильної яхти "Андромеда", яку орендували підозрювані нападники. Водночас він не брав участі у підводних роботах, а виконував координаційну функцію.

Чоловіка заарештували на підставі європейського ордера, і найближчим часом його мають екстрагувати (передати підозрюваного для суду чи слідства) до Німеччини.

Що відомо про "Північні потоки"?

Варто зазначити, що "Північним потоком-1" Росія постачала газ до країн ЄС. Натомість "Північний потік-2" так і не запрацював. Його запуск зупинили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Підриви на "Північних потоках": що відомо?