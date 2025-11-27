За даними німецької прокуратури, його перевезли з країни у п'ятницю, 27 листопада, під наглядом німецьких посадовців. Його супроводжували озброєні поліцейські. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та агентство Reuters.

Що відомо про екстрадицію Кузнєцова?

Згідно з інформацією німецької прокуратури, після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині 49-річного українця Сергія Кузнєцова. До Німеччини його доправили гелікоптером.

Обвинуваченого перевезли з Італії сьогодні. За графіком, він має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе завтра (28 листопада – 24 Канал),

– повідомляє пресслужба прокуратури.

Німецькі прокурори звинувачують його у причетності до групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі, що призвело до підриву.

Ця диверсія перервала транзит російського газу до Європи, скоротивши постачання енергоносіїв на континент, хоча Росія вже значною мірою припинила поставки. Росія та західні країни називали це саботажем.

Що цьому передувало?