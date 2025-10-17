Соответствующее решение удалось принять в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Заинтересована ли Европа в строительстве альтернатив "Северным потокам"

Что известно о решении польского суда?

Представительница адвокатской канцелярии Рената Сивецкая, которая представляет интересы украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года, сообщила о решении суда в отношении него.

Суд отказал в экстрадиции и отклонил Владимиру Ж. арест,

– сказала она.

Как власти комментировали ситуацию ранее?

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя дело против украинца отмечал, что его страна не заинтересована в преследовании лиц, которые борются с Россией. Он назвал главной проблемой именно строительство газопровода.

Это дело имеет довольно длительную историю. По нашему мнению, настоящей проблемой было строительство "Северного потока - 2", а не его подрыв, как бы грубо не звучали эти слова и как бы они не нервировали некоторых немцев,

– цитирует Туска Укринформ.

Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик, как пишет RMF 24, сказал, что ситуация с задержанием украинца теперь создает дипломатическую проблему для страны, но считает, что экстрадировать его не стоит.

"Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши", – добавил он.