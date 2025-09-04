Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Что сказал Зеленский о новом формате защиты неба?

Президент Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба.

"Относительно ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Эммануэлем о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит...если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться информацией", – сказал президент.