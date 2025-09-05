Обіцяні гарантії, на думку Зеленського, повинні почати діяти негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai та Володимира Зеленського у телеграмі.
Дивіться також Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів, – Зеленський
Що Зеленський заявив про обіцяні Україні гарантії безпеки?
Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій,
– підкреслив Зеленський.
Глава держави зауважив, що йдеться не тільки про військову допомогу, а й про економічні гарантії. Він уточнив, що вже 26 держав висловили готовність долучитися до підтримки України, назвавши це "важливим кроком вперед".
Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?
- За словами Зеленського, значним фактором впливу на Москву могла б стати підтримка чинного президента США Дональда Трампа вступу України до НАТО.
- 3 вересня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією. Згодом він повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки.
- 4 вересня стало відомо, що 26 країн формально погодилися надіслати контингент в Україну або надати певні засоби для гарантування безпеки на морі або в небі. 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки для України.