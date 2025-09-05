Обіцяні гарантії, на думку Зеленського, повинні почати діяти негайно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai та Володимира Зеленського у телеграмі.

Що Зеленський заявив про обіцяні Україні гарантії безпеки?

Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що йдеться не тільки про військову допомогу, а й про економічні гарантії. Він уточнив, що вже 26 держав висловили готовність долучитися до підтримки України, назвавши це "важливим кроком вперед".

Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?