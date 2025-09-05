Обещанные гарантии, по мнению Зеленского, должны начать действовать немедленно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Raiи Владимира Зеленского в телеграмме.

Что Зеленский заявил об обещанных Украине гарантиях безопасности?

Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что речь идет не только о военной помощи, но и об экономических гарантиях. Он уточнил, что уже 26 государств выразили готовность присоединиться к поддержке Украины, назвав это "важным шагом вперед".

Что известно о гарантиях безопасности, которые может получить Украина?