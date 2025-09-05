Обещанные гарантии, по мнению Зеленского, должны начать действовать немедленно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Raiи Владимира Зеленского в телеграмме.
Что Зеленский заявил об обещанных Украине гарантиях безопасности?
Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что речь идет не только о военной помощи, но и об экономических гарантиях. Он уточнил, что уже 26 государств выразили готовность присоединиться к поддержке Украины, назвав это "важным шагом вперед".
Что известно о гарантиях безопасности, которые может получить Украина?
- По словам Зеленского, значительным фактором влияния на Москву могла бы стать поддержка действующего президента США Дональда Трампа вступления Украины в НАТО.
- 3 сентября во время встречи с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Впоследствии он сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности.
- 4 сентября стало известно, что 26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для обеспечения безопасности на море или в небе. 35 лидеров обсуждают политические и военные предложения по гарантиям безопасности для Украины.