Про це в ефірі 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін, зауваживши, що Європі потрібна підтримка Вашингтону. Без цього контингент не буде виконувати свою місію на 100%.

За якої умови війська Європи в Україні будуть ефективними?

Ексміністр закордонних справ України наголосив, що все залежить від американської згоди. Якщо Трамп підтримає цю історію та погодиться, що європейський контингент в Україні – це майбутня візія щодо нашої країни, це матиме сенс.

Це може бути або політична підтримка, або конкретна. Наприклад, розвідка в повітрі, логістика тощо. Без американської підтримки ця історія або не зростеться, або буде дуже слабкою,

– наголосив він.

Клімкін зазначив, що обмежений контингент – це більше про політичний сигнал, а не про метод стримування потенційного російського наступу в майбутньому. Тому потрібні реальні сили, гроші та політична воля.

Він додав, що серед європейських лідерів досі тривають дискусії щодо відправки своїх військ, Європа немає спільної політичної волі. У будь-якому випадку ефективність залежатиме саме від США.

Європейські війська в Україні: що відомо?