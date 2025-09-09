Про це в ефірі 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін, зауваживши, що Європі потрібна підтримка Вашингтону. Без цього контингент не буде виконувати свою місію на 100%.
Дивіться також Заморозка лінії фронту в обмін на гарантії безпеки – основа мирної угоди, – посол США в НАТО
За якої умови війська Європи в Україні будуть ефективними?
Ексміністр закордонних справ України наголосив, що все залежить від американської згоди. Якщо Трамп підтримає цю історію та погодиться, що європейський контингент в Україні – це майбутня візія щодо нашої країни, це матиме сенс.
Це може бути або політична підтримка, або конкретна. Наприклад, розвідка в повітрі, логістика тощо. Без американської підтримки ця історія або не зростеться, або буде дуже слабкою,
– наголосив він.
Клімкін зазначив, що обмежений контингент – це більше про політичний сигнал, а не про метод стримування потенційного російського наступу в майбутньому. Тому потрібні реальні сили, гроші та політична воля.
Він додав, що серед європейських лідерів досі тривають дискусії щодо відправки своїх військ, Європа немає спільної політичної волі. У будь-якому випадку ефективність залежатиме саме від США.
Європейські війська в Україні: що відомо?
- За повідомленням ЗМІ, на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі європейці не змогли дійти згоди щодо питання відправки своїх військ в Україну. Однак вони домовились продовжувати підтримувати обороноздатність нашої країни.
- Відомо, що серед країн, які погоджуються відправити свій контингент є Велика Британія, Франція, Нордичні країни, держави Балтії, Нідерланди та Австралія. Макрон повідомив, що загальна цифра країн, які можуть розмістити свої війська, сягає 26 держав. Німеччина, Польща, Італія та Румунія не готові до такого кроку.
- Видання The Wall Street Journal написало, що ЄС вже розробили план розміщення своїх військ – вони займатимуться навчанням українських військових та будуть групою стримування, а авіація НАТО буде патрулювати повітряний простір.