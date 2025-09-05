Український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Який план розміщення миротворців в Україні розробили у ЄС?

Перша група зосередиться на підготовці та підтримці українських військових, а друга – формуватиме "сили стримування", покликані запобігати подальшим діям Росії.

За наявною інформацією, вже узгоджені зобов’язання щодо розгортання понад 10 тисяч військовослужбовців. При цьому патрулювання українського повітряного простору здійснюватиме авіація НАТО, що базуватиметься за межами країни.

Наразі європейські партнери очікують на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів.

Що відомо про миротворців для України?