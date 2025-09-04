Розміщення відповідних сил є центральним елементом гарантій безпеки, союзники зважують свої зобов’язання у питанні подальшої підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

Хто підтримує, а хто виступає проти?

Відповідна концепція формується "Коаліцією охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія, за підтримки США. Утім, досі не вирішили, які саме ресурси готові надати окремі країни, зокрема щодо розміщення контингенту.

Співрозмовники видання повідомили, що наразі учасники групи поділилися умовно на щонайменше три групи стосовно питання розміщення військ країн Європи на території України у разі укладення мирної угоди з Росією:

країни, готові до прямого розгортання військ (зокрема, Велика Британія),

держави, що вже заявили про відмову (зокрема, Італія),

більшість країн, які досі не визначилися з позицією (зокрема, Німеччина).

Посадовець Єлисейського палацу наголосив, що підготовча технічна робота вже завершена.

Ми маємо достатньо внесків, щоб повідомити американцям: Європа готова взяти на себе відповідальність, якщо США також виконають свою частину,

– заявив представник.

Повідомляли, що Вашингтон готовий забезпечити надання розвідувальних даних, управління та елементи протиповітряної оборони. Водночас у США очікують, що головну ініціативу на себе візьмуть європейці.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що наразі його країна переглядає рівень готовності своїх збройних сил і пришвидшує фінансування, аби бути готовим до можливого розгортання в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що коаліція має виробити конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки вже найближчим часом, зокрема наголошуючи на потребі активнішої взаємодії з американською стороною.

Своєю чергою у Німеччині скептично сприйняли нещодавню заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка в інтерв’ю виданню говорила про "досить точні плани" стосовно військової присутності в Україні.

