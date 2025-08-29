Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, передает 24 Канал.

Бельгия может присоединиться к международной миссии в Украине

Бельгия не исключает возможности направления военного контингента в Украину после завершения войны с Россией. Брюссель заявил о готовности присоединиться к международной миротворческой миссии, которая может стать частью гарантий безопасности для Киева.

По словам Тео Франкена, Брюссель внимательно следит за обсуждением мирных инициатив и возможным форматом международной миссии.

Относительно военного контингента в Украине – мы подумаем над этим,

– подчеркнул Франкен.

Похожую позицию ранее озвучил и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он заявил, что его страна готова отправить войска в Украину сразу после объявления прекращения огня и создания международного мандата. Речь идет именно об участии в миротворческой миссии, которая должна гарантировать стабильность на освобожденных территориях.

Гарантии безопасности для Украины: что известно