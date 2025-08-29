Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, передает 24 Канал.
Бельгия может присоединиться к международной миссии в Украине
Бельгия не исключает возможности направления военного контингента в Украину после завершения войны с Россией. Брюссель заявил о готовности присоединиться к международной миротворческой миссии, которая может стать частью гарантий безопасности для Киева.
По словам Тео Франкена, Брюссель внимательно следит за обсуждением мирных инициатив и возможным форматом международной миссии.
Относительно военного контингента в Украине – мы подумаем над этим,
– подчеркнул Франкен.
Похожую позицию ранее озвучил и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он заявил, что его страна готова отправить войска в Украину сразу после объявления прекращения огня и создания международного мандата. Речь идет именно об участии в миротворческой миссии, которая должна гарантировать стабильность на освобожденных территориях.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
Financial Times сообщал, что президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию относительно войны в Украине. В рамках потенциальных гарантий безопасности Вашингтон рассматривает возможность предоставить союзникам разведданные, структуры управления и критически важные системы обороны.
29 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут в Нью-Йорке встречу с командой Дональда Трампа. Основной темой переговоров станут гарантии безопасности, но, по информации Bloomberg, также будет обсуждаться возможная встреча президентов Украины и России.
В Кремле же настаивают на закрытом формате переговоров с США. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение деталей вроде бы вредит результативности процесса.