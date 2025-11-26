Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил онлайн перед самопровозглашенной коалицией желающих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Sky.

Смотрите также Кир Стармер неожиданно заявил, что Европа отказывается от собственного мирного плана

Что сказал о мирном соглашении Стармер?

Премьер-министр отметил, что Киев предложил "некоторые конструктивные изменения" к мирному соглашению США, и выразил убеждение, что в переговорах есть значительный прогресс. По его словам, большинство текста мирного плана Зеленский согласился принять.

Я действительно считаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в основном большинство текста, как отмечает Владимир, можно принять,

– сказал Стармер.

В то же время премьер подчеркнул, что коалиция желающих должна спланировать и профинансировать будущие Вооруженные Силы Украины, чтобы страна могла эффективно защищать себя. Он призвал коллег подтвердить свои национальные обязательства, в частности обеспечить наличие "мощных возможностей и надежных планов".

Действительно ли Украина "готова двигаться вперед"?

Ранее на самопровозглашенной коалиции желающих Владимир Зеленский заявил, что Украина готова идти на встречу в рамках мирного соглашения США. По информации издания Reuters, он отметил, что любые решения по безопасности в Европе должны учитывать позицию европейских стран.

Зеленский отметил, что Украина готова обсуждать с Трампом и европейскими лидерами мирное соглашение, а также подчеркнул важность их участия во встречах для обсуждения деликатных вопросов. В то же время украинский лидер добавил, что европейским странам следует разработать реалистичную систему развертывания "сил поддержки" в Украине. По словам президента, союзники Киева должны оставаться на стороне Украины до полного прекращения огня Россией.

Когда, вероятно, могут подписать мирное соглашение?