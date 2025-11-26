Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив онлайн перед самопроголошеною коаліцією охочих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на News Sky.

Що сказав про мирну угоду Стармер?

Прем'єр-міністр зазначив, що Київ запропонував "деякі конструктивні зміни" до мирної угоди США, і висловив переконання, що у переговорах є значний прогрес. За його словами, більшість тексту мирного плану Зеленський погодився прийняти.

Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир, можна прийняти,

– сказав Стармер.

Водночас прем'єр наголосив, що коаліція охочих має спланувати та профінансувати майбутні Збройні Сили України, щоб країна могла ефективно захищати себе. Він закликав колег підтвердити свої національні зобов'язання, зокрема забезпечити наявність "найпотужніших можливостей та найнадійніших планів".

Чи справді Україна "готова рухатись вперед"?

Раніше на самопроголошеній коаліції охочих Володимир Зеленський заявив, що Україна готова йти на зустріч у рамках мирної угоди США. За інформацією видання Reuters, він наголосив, що будь-які рішення щодо безпеки в Європі повинні враховувати позицію європейських країн.

Зеленський зазначив, що Україна готова обговорювати з Трампом та європейськими лідерами мирну угоду, а також підкреслив важливість їхньої участі у зустрічах для обговорення делікатних питань. Водночас український лідер додав, що європейським країнам слід розробити реалістичну систему розгортання "сил підтримки" в Україні. За словами президента, союзники Києва повинні залишатись на боці України до повного припинення вогню Росією.

Коли, ймовірно, можуть підписати мирну угоду?