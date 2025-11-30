Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. В сети также опубликовали кадры со взрывами.

Что известно о взрывах в Донецкой области в России?

Поздно вечером 29 ноября россияне начали объявлять тревогу из-за атаки неизвестных дронов. Так, сначала появились сообщения о взрывах на временно оккупированной части Донецкой области.

Как пишут в сети, взрывы прогремели во временно оккупированных Дебальцево, Авдеевке и в ряде других населенных пунктов. По информации телеграм-каналов, в Донецкой области под ударами оказались железная дорога и железнодорожные узлы.



Момент взрыва в Донецкой области / Фото из соцсетей

Также на взрывы жалуются и на территории страны-агрессора. Так, БПЛА атаковали Краснодарский край. Взрывы прогремели в пригороде Краснодара и Анапы.

Местные жители жалуются, что уже прозвучало не менее 5-7 взрывов. По их словам, они были настолько сильными, что "даже стены содрогались".

РосСМИ сообщают, что из-за тревоги уже приостановили работу некоторые аэропорты. В частности, ограничения на полеты ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.

