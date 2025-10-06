Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам обороны, экс-премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса в интервью польской газете Wyborcza.

Что сказал еврокомиссар о подготовке России к возможному нападению на НАТО?

Я доверяю разведывательным службам. А немецкая разведка утверждает, что имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться смертельно серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть готовы к ней и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян,

– заявил Кубилюс.

Чиновник признал, что российская армия погрязла в войне против Украины, что вызывает недовольство в Кремле. В то же время, по его словам, Россия адаптировалась к современным условиям и продолжает производить огромное количество оружия.

Еврокомиссар также подчеркнул, что Украина готова помочь западным союзникам в подготовке к возможному вторжению РФ. Однако, по его словам, этого мало – Запад должен перенять украинскую гибкость и способность быстро совершенствовать военные технологии.

"Нам нужно научиться гибкости у украинцев. Посмотрите на их оборонную промышленность. Сейчас она базируется на стартапах. Но они не просто производят оборудование; они наблюдают за его использованием на поле боя и постоянно его совершенствуют. Компании, производящие беспилотники, на самом деле имеют собственные батальоны беспилотников. Поражает, как украинцы освободились от бюрократических структур перед лицом российской атаки", – подытожил Кубилюс.

Кстати, политолог Петр Олещук отметил в эфире 24 Канала, что Россия уже озвучила два сценария против НАТО, которые подтверждают агрессивные намерения. Кремль, конечно, официально отрицать эти действия, называя их "украинской провокацией", но стремится получить уступки от НАТО.

