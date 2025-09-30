Однако это очередная ложь российской пропаганды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Что говорят в России о "провокации" Украины в Польше?

В СВР России утверждают, что, мол, Украина организовала "провокации с российскими беспилотниками" в небе над Польшей и Румынией, хотя это абсолютная неправда. В Москве говорят, что это якобы "попытка втянуть НАТО в конфликт с Россией".

По новой "украинской провокации" то россияне пишут, что якобы на этот раз интрига должна "разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы", которая якобы состоит из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Оккупанты говорят, что кандидатов для этой провокации уже вроде бы подобрали.

Операция будет совмещена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс,

– цинично врут оккупанты.

Как отреагировали в ЦПД на ложь российской СВР?

В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, что подобные заявления врага не имеют ничего общего с реальностью и являются типичными для Службы внешней разведки РФ. Ранее там неоднократно заявляли о якобы подготовке Украиной "кровавых провокаций" в Европе.

"Настоящая цель подобных заявлений – создать информационное алиби для российских провокаций в странах ЕС и нагнетания в Европе страха и панических настроений", – отметили в ЦПД.

Там также отметили, что именно Россия ответственна за ряд диверсий в странах ЕС и НАТО, чтобы сорвать военную помощь Украине со стороны союзников.

В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко также написал, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав ДРГ, и фактически СВР России и ее глава Сергей Нарышкин анонсировали собственные планы пропагандистским сообщением.

Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка захода ДРГ россиян – проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится,

– резюмировал Коваленко.

Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо предположил в эфире 24 Канала, что Россия не готова к полномасштабной войне со странами НАТО. Однако гибридное противостояние продолжается уже давно, и пересечение дронами или самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса является одним из элементов такой агрессии.

