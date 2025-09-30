Однако это очередная ложь российской пропаганды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Интересно Цинично врут: что официально сказали в России об очередной массированной атаке по Украине
Что говорят в России о "провокации" Украины в Польше?
В СВР России утверждают, что, мол, Украина организовала "провокации с российскими беспилотниками" в небе над Польшей и Румынией, хотя это абсолютная неправда. В Москве говорят, что это якобы "попытка втянуть НАТО в конфликт с Россией".
По новой "украинской провокации" то россияне пишут, что якобы на этот раз интрига должна "разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы", которая якобы состоит из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Оккупанты говорят, что кандидатов для этой провокации уже вроде бы подобрали.
Операция будет совмещена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс,
– цинично врут оккупанты.
Как отреагировали в ЦПД на ложь российской СВР?
В Центре противодействия дезинформации СНБО отметили, что подобные заявления врага не имеют ничего общего с реальностью и являются типичными для Службы внешней разведки РФ. Ранее там неоднократно заявляли о якобы подготовке Украиной "кровавых провокаций" в Европе.
"Настоящая цель подобных заявлений – создать информационное алиби для российских провокаций в странах ЕС и нагнетания в Европе страха и панических настроений", – отметили в ЦПД.
Там также отметили, что именно Россия ответственна за ряд диверсий в странах ЕС и НАТО, чтобы сорвать военную помощь Украине со стороны союзников.
В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко также написал, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав ДРГ, и фактически СВР России и ее глава Сергей Нарышкин анонсировали собственные планы пропагандистским сообщением.
Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка захода ДРГ россиян – проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится,
– резюмировал Коваленко.
Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо предположил в эфире 24 Канала, что Россия не готова к полномасштабной войне со странами НАТО. Однако гибридное противостояние продолжается уже давно, и пересечение дронами или самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса является одним из элементов такой агрессии.
Как Россия пытается штурмовать страны НАТО?
В Норвегии 30 сентября над газовым месторождением Equinor в Северном море был замечен беспилотник. Этот инцидент расследует местная полиция и норвежская разведка.
Днем ранее в Дании в небо подняли в небо истребители из-за сообщений местных жителей о неизвестных объектах. В ВС Дании пока не комментировали ситуацию с БПЛА, однако продолжалось наблюдение за воздушным пространством.
Интересно, что Владимир Зеленский заявлял, что Россия использует танкеры для запуска дронов по европейским странам. Глава государства отметил необходимость закрыть Балтийское море для российских танкеров и обсудил с Трампом способы завершения войны.