Однак це чергова брехня російської пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Що кажуть у Росії про "провокації" України у Польщі?
У СЗР Росії стверджують, що, мовляв, Україна організувала "провокації з російськими безпілотниками" у небі над Польщею та Румунією, хоча це абсолютна неправда. У Москві кажуть, що це нібито "спроба втягнути НАТО у конфлікт з Росією".
Щодо нової "української провокації" то росіяни пишуть, що буцімто цього разу інтрига має "розгортатися навколо покинутої на польську територію диверсійно-розвідувальної групи", яка нібито складається з військовослужбовців спецпідрозділів Росії та Білорусії. Окупанти кажуть, що кандидатів для цієї провокації вже начебто підібрали.
Операцію буде поєднано з імітацією атаки на об'єкти критичної інфраструктури Польщі, щоб посилити суспільний резонанс,
– цинічно брешуть окупанти.
Як відреагували у ЦПД на брехню російської СЗР?
У Центрі протидії дезінформації РНБО наголосили, що подібні заяви ворога не мають нічого спільного з реальністю та є типовими для Служби зовнішньої розвідки РФ. Раніше там неодноразово заявляли про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" в Європі.
"Справжня мета подібних заяв – створити інформаційне алібі для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітання в Європі страху і панічних настроїв", – зазначили у ЦПД.
Там також наголосили, що саме Росія відповідальна за низку диверсій у країнах ЄС та НАТО, щоб зірвати військову допомогу Україні з боку союзників.
Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко також написав, що Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ, і фактично СЗР Росії та її очільник Сергій Наришкін анонсували власні плани пропагандистським дописом.
Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян – перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати та зменшити підтримку України. Не вийде,
– резюмував Коваленко.
До речі, військовий оглядач Василь Пехньо припустив в етері 24 Каналу, що Росія не готова до повномасштабної війни з країнами НАТО. Однак гібридне протистояння триває вже давно, і перетин дронами чи літаками повітряного простору країн-членів Альянсу є одним з елементів такої агресії.
Як Росія намагається штурхати країни НАТО?
У Норвегії 30 вересня над газовим родовищем Equinor у Північному морі помітили безпілотник. Цей інцидент розслідує місцева поліція та норвезька розвідка.
Днем раніше у Данії у небо піднімали винищувачі через повідомлення місцевих жителів про невідомі об'єкти. У ЗС Данії поки не коментували ситуацію з БПЛА, однак тривало спостереження за повітряним простором.
Цікаво, що Володимир Зеленський заявляв, що Росія використовує танкери для запуску дронів по європейських країнах. Глава держави наголосив на потребі закрити Балтійське море для російських танкерів і обговорив із Трампом способи завершення війни.