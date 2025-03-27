Відповідну заяву він зробив у четвер, 27 березня, на пленарному засіданні форуму "Арктика – територія діалогу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які наміри Путіна

На думку російського диктатора, значення Арктики для Росії та всього світу зростає, що призводить до посилення геополітичної боротьби за позиції у цьому регіоні. Він заявив, що Росії потрібен власний торговий флот для судноплавства Північним морським шляхом, включаючи вантажні та рятувальні судна.

Глава Росії доручив Кабміну розширити можливості портів в Арктиці та опрацювати будівництво нових гаваней,

– повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Водночас Путін сказав, що, мовляв, Росія ніколи нікому не загрожувала в Арктиці, але "уважно стежить за ситуацією" та вибудовує "адекватну лінію реагування".

До слова, крім вищезгаданого, він заявив, що країни НАТО, зокрема Фінляндія та Швеція, розглядають Арктику як "плацдарм для можливого конфлікту." За його словами, взаємодія в Арктиці між країнами "переживає не найкращі часи" через, як каже Путін, "курс Заходу на конфронтацію з Росією.