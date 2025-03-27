Соответствующее заявление он сделал в четверг, 27 марта, на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие намерения Путина

По мнению российского диктатора, значение Арктики для России и всего мира растет, что приводит к усилению геополитической борьбы за позиции в этом регионе. Он заявил, что России нужен собственный торговый флот для судоходства по Северному морскому пути, включая грузовые и спасательные суда.

Глава России поручил Кабмину расширить возможности портов в Арктике и проработать строительство новых гаваней,

– сообщают пропагандистские СМИ.

В то же время Путин сказал, что, мол, Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но "внимательно следит за ситуацией" и выстраивает "адекватную линию реагирования".

К слову, кроме вышеупомянутого, он заявил, что страны НАТО, в частности Финляндия и Швеция, рассматривают Арктику как "плацдарм для возможного конфликта." По его словам, взаимодействие в Арктике между странами "переживает не лучшие времена" из-за, как говорит Путин, "курса Запада на конфронтацию с Россией.