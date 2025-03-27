Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в комментарии для российских СМИ.

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Что говорит Путин об "угрозах в Арктике"

Глава Кремля цинично заявил, что "страны НАТО сегодня смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов". По словам диктатора, якобы особенно активны "новобранцы" Альянса – Финляндия и Швеция.

В то же время он говорит, что, мол, Россия "никогда никому не угрожала в Арктике", но "внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию реагирования".

Также Путин отметил, что взаимодействие в Арктике между странами "переживает не лучшие времена" якобы из-за "курса Запада на конфронтацию с Россией. Президент страны-агрессора также убеждает, что "количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти", а в самом регионе "обострилась геополитическая борьба".

К слову, Владимир Путин также прокомментировал намерения Дональда Трампа завладеть островом Гренландия. Российский диктатор говорит, что слова президента США не следует воспринимать только как "экстравагантные заявления", ведь говорится о "серьезных планах".