Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна у коментарі для російських ЗМІ.

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Що каже Путін про "загрози в Арктиці"

Глава Кремля цинічно заявив, що "країни НАТО сьогодні дивляться на Крайню Північ як на плацдарм можливих конфліктів". За словами диктатора, нібито особливо активні "новобранці" Альянсу – Фінляндія та Швеція.

Водночас він каже, що, мовляв, Росія "ніколи нікому не загрожувала в Арктиці", але "уважно стежить за ситуацією та вибудовує адекватну лінію реагування".

Також Путін наголосив, що взаємодія в Арктиці між країнами "переживає не найкращі часи" буцімто через "курс Заходу на конфронтацію з Росією. Президент країни-агресорки також переконує, що "кількість військовослужбовців в Арктичній зоні зростатиме", а в самому регіоні "загострилася геополітична боротьба".

До слова, Владімір Путін також прокоментував наміри Дональда Трампа заволодіти островом Гренландія. Російський диктатор каже, що слова президента США не слід сприймати лише як "екстравагантні заяви", адже мовиться про "серйозні плани".