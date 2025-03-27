Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в комментарии для российских СМИ.

К теме США должны иметь Гренландию, – Трамп

Что Путин думает о намерениях Трампа по Гренландии

Путин заявил, что Россия выступает за "равноправное сотрудничество в Арктике" между странами. По словам президента, Москва "готова к работе в Арктике со всеми государствами", которые "ответственно относятся к вопросам развития".

Значение Арктики для всего мира растет, к сожалению, усиливается геополитическая борьба за позиции в этом регионе,

– говорит российский диктатор.

Путин также, комментируя идею Трампа присоединить Гренландию к США, отметил, что "не стоит думать, что это лишь экстравагантное заявление". По словам президента страны-агрессора, говорится о "серьезных планах" американского лидера.

Кроме того, глава Кремля цинично заявил, что "страны НАТО сегодня смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов". В то же время он говорит, что, мол, Россия "никогда никому не угрожала в Арктике", но "внимательно следит за ситуацией и выстраивает адекватную линию. реагирования".

Российский диктатор также подчеркнул, что "количество военнослужащих в Арктической зоне будет расти", а России "нужно вводить в арктическую зону ледоколы нового поколения, включая атомные".

К слову, Дональд Трамп после прихода к власти в Белом доме неоднократно заявлял о намерениях присоединить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Сейчас остров находится в датских владениях, поэтому идея президента Америки привела к конфронтации с Данией и самой Гренландией.