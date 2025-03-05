Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали возвращать Панамский канал ат "так или иначе" получат Гренландию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Панамский канал отдали 20 лет назад

BlackRock, гигантская американская компания по управлению активами, объявила, что она согласилась купить два порта на обоих концах канала у гонконгской фирмы. Это разозлило Трампа.

Трамп несколько раз заявлял, что он намерен "вернуть" канал Панаме, которая взяла контроль над ключевым международным водным путем в 1999 году. Это произошло в соответствии с договором, заключенного с Соединенными Штатами 20 лет назад.

По его словам, право собственности Китая на некоторые портовые операции – признак того, что Китай теперь управляет каналом.

Гренландия нужна США

Также во время выступления перед Конгрессом Дональд Трамп повторил свое желание взять под контроль Гренландию, но на этот раз сложилось впечатление, что это будет их выбор.

Трамп сказал, что США решительно поддерживают право определять свое собственное будущее, и если Гренландия захочет, то может присоединиться к Соединенным Штатам Америки.

Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже международной безопасности, и мы работаем со всеми, кто участвует, чтобы попытаться ее получить, но она нам действительно нужна для международной мировой безопасности, и я думаю, что мы ее получим,

– объяснил президент США.

В то же время Трамп сказал, что США "так или иначе, мы это получим". Он также пообещал поднять Гренландию до высот, о которых они никогда раньше не думали.