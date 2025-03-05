Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали повертати Панамський канал ат "так чи інакше" отримають Гренландію. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Панамський канал віддали 20 років тому

BlackRock, гігантська американська компанія з управління активами, оголосила, що вона погодилася купити два порти на обох кінцях каналу в гонконгської фірми. Це розлютило Трампа.

Трамп кілька разів заявляв, що він має намір "повернути" канал Панами, яка взяла контроль над ключовим міжнародним водним шляхом у 1999 році. Це відбулось відповідно до договору, укладеного зі Сполученими Штатами 20 років тому.

За ого словами, право власності Китаю на деякі портові операції – ознака того, що Китай тепер керує каналом.

Гренландія потрібна США

Також під час виступу перед Конгресом Дональд Трамп повторив своє бажання взяти під контроль Гренландію, але цього разу склалось враження, що це буде їхній вибір.

Трамп сказав, зо США рішуче підтримують право визначати своє власне майбутнє, і якщо Гренландія захоче, то може приєднатись до Сполучених Штатів Америки.

Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки, і ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати, але вона нам дійсно потрібна для міжнародної світової безпеки, і я думаю, що ми її отримаємо,

– пояснив президент США.

Водночас Трамп сказав, що США "так чи інакше, ми це отримають". Він також пообіцяв піднести Гренландію до висот, про які вони ніколи раніше не думали.