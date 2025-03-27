Единственная его надежда – круг, который сформировался рядом с его семьей. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что даже среди этих людей есть те, кто может отодвинуть Путина от власти.

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Кто может решиться отстранить Путина

По словам писателя, российский диктатор перестал выполнять свою функцию, которая позволяла ему держаться все годы у власти. Путин больше не "арбитр", его перестали слушаться.

Даже Рамзан Кадыров сейчас переписывает свои активы и детей, ведь боится, что когда Путин потеряет власть, их у него заберут.

Уже у многих есть понимание, что Путин не нужен. Теперь есть важный технический момент – несколько человек должны решиться что-то сделать, чтобы российского диктатора кто-то заменил. Человек имеет власть уже 25 лет, это зло не вечное,

– подчеркнул он.

Мурзагулов отметил, что Путин теряет свой авторитет и нет в окружении людей, которым бы мог доверять. Российский диктатор отвергает от себя даже давних друзей – Сергея Шойгу, Николая Патрушева и тому подобное. В таких случаях диктаторы имеют только один вариант – семья.

"У Путина есть дочь Екатерина Тихонова, возле которой сформировались люди. Их в кулуарах России называют "тихоновский кружок", который фактически уже руководит страной, – сказал писатель.

Одним из "гигантов" этого круга людей является Кирилл Дмитриев, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и помогает российскому диктатору в международных вопросах. Мурзагулов выразил убеждение, что карьера Дмитриева будет еще расти.

Вероятнее всего, как бы это ни было странно, именно из круга семьи Путина и выйдет решение о его отстранении. Не исключено, что будет вариант физического отстранения. Не дочь это сделает, но там есть люди, которые на это способны,

– подчеркнул он.

Писатель добавил, что после замены российского диктатора ситуация в России изменится в лучшую сторону.

К слову, президент Украины заявил, что потеря Путиным своей силы – это дело времени. Именно время может "подвести" диктатора, когда он умрет – все закончится.