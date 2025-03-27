Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Лаврова, которого цитируют российские СМИ.

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Что известно о предстоящем визите Путина в Индию

Лавров в видеообращении к участникам конференции Российского совета по международным делам "Россия и Индия: к новой повестке дня двусторонних отношений" сообщил, что продолжается подготовка к визиту Путина в Индию.

Добавим, что в начале марта помощник Путина Юрий Ушаков сообщал о том, что визит главы Кремля в Индию обязательно состоится в 2025 году, однако точных сроков он не называл.

Напомним, что ранее Лавров сделал циничное заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский – "предатель еврейского народа" и "чистый нацист". В ответ на эти заявил в МИД Украины призвали Израиль и еврейские организации отреагировать на слова российского министра.