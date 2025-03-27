Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сєргєя Лаврова, якого цитують російські ЗМІ.

Дивіться також Про кордони України, "нацистський режим" і США, що кричать: Лавров видав низку цинічних заяв

Що відомо про майбутній візит Путіна до Індії

Лавров у відеозверненні до учасників конференції Російської ради з міжнародних справ "Росія та Індія: до нового порядку денного двосторонніх відносин" повідомив, що триває підготовка до візиту Путіна в Індію.

Додамо, що на початку березня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомляв про те, що візит глави Кремля до Індії обов'язково відбудеться у 2025 році, однак точних термінів він не називав.

Нагадаємо, що раніше Лавров зробив цинічну заяву про те, що президент України Володимир Зеленський – "зрадник єврейського народу" та "чистий нацист". У відповідь на ці заявив в МЗС України закликали Ізраїль та єврейські організації відреагувати на слова російського міністра.