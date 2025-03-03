Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого у мережі Х.

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Лавров зробив антисемітську заяву

Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров зробив антисемітську заяву, назвавши Володимира Зеленського "чистим нацистом та зрадником єврейського народу". В МЗС України наголосили, що такі заяви є антисемітськими.

Георгій Тихий наголосив, що заяви Лаврова також є божевільними. Відтак, в МЗС України закликають Ізраїль відреагувати на слова російської сторони.

Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова,

– заявив Тихий.

Речник МЗС України також нагадав, що у 2022 році Лавров робив інші антисемітські заяви. Зокрема, російський міністр стверджував, що "у Гітлера була єврейська кров", а самих євреїв назвав найзапеклішими антисемітами. У такий спосіб Лавров у травні 2022 року намагався виправдати повномасштабну війну та вимогу "денацифікації" України, яка має президента-єврея.

Тоді заяви Лаврова різко сприйняли в Ізраїлі. Російського міністра закликали негайно вибачитися за свої заяви. Втім, російський міністр після того видав нову порцію маячні. Лавров почав говорити, що уряд Ізраїлю нібито підтримує міфічних "українських неонацистів".