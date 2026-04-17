В августе 2025 года произошел глобальный сбой в спутниковой сети Илона Маска. В результате во время испытаний без связи у побережья Калифорнии остались около двух десятков морских дронов. Об этом пишет Reuters.
Как Starlink сорвал испытания морских дронов США?
Учения остановились почти на час. Этот инцидент стал одним из нескольких сбоев в испытаниях ВМС, связанных со Starlink. Во время них операторы теряли связь с дронами.
Внутренний отчет ВМС США за апрель 2025 года показал, что Starlink имел трудности со стабильным соединением при нагрузке несколькими беспилотными системами одновременно.
В документе указано, что "зависимость от Starlink выявила ограничения при работе с несколькими аппаратами".
Также упоминались проблемы с радиооборудованием и сетевыми системами других поставщиков.
Некоторые американские законодатели предупреждают Пентагон о рисках чрезмерной зависимости от одной компании, особенно такой, которой руководит самый богатый человек в мире.
Ранее также сообщалось, что Илон Маск мог временно выключать Starlink для украинских военных, что вызвало беспокойство союзников США.
Обратите внимание! В биографии Маска, написанной журналистом Уолтермом Айзексоном, упоминается интересный факт. В 2022 году Илон Маск втайне приказал выключить Starlink у побережья Крымского полуострова, чтобы помешать атакам ВСУ на флот России. Он якобы боялся, что в ответ оккупанты применят ядерное оружие.
Эксперты отмечают, что несмотря на сбои, Starlink остается чрезвычайно важным из-за своей дешевизны, доступности и глобального покрытия. Специалист по автономным системам Брайан Кларк отметил, что военные "сознательно принимают эти риски ради преимуществ, которые дает такая масштабная сеть".
