Об этом информирует Daily Galaxy со ссылкой на представителя Royal Astronomical Society.

Смотрите также Ученые впервые "заглянули" внутрь Солнца и увидели новые загадочные волны

Исчезнет ли ночное небо из-за спутников SpaceX?

Компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, планирует масштабное расширение своей спутниковой сети Starlink. Речь идет о развертывании более миллиона аппаратов на низкой околоземной орбите – беспрецедентный шаг для всей космической индустрии.

Главная цель инициативы – обеспечить скоростной интернет даже в самых отдаленных уголках планеты. Это может стать прорывом для регионов без стабильной связи и помочь преодолеть цифровое неравенство. В то же время масштабы проекта вызывают все больше вопросов.

Астрономы предупреждают: такое количество спутников создаст постоянное световое загрязнение. Отражение солнечного света от их поверхностей может сформировать своеобразную "пелену" над Землей, которая существенно усложнит наблюдение за космосом. В результате телескопы потеряют возможность фиксировать слабые сигналы от далеких галактик и звезд.

Количество спутников Starlink на орбите стремительно растет / Фото Wikipedia

Представитель Royal Astronomical Society Роберт Месси отмечает, что подобные планы могут иметь разрушительные последствия для науки. По его словам, это не только удар по астрономии, но и ограничение права людей видеть чистое ночное небо.

Проблема выходит за пределы науки. Ночное небо – часть культурного наследия человечества. В течение тысячелетий звезды служили ориентиром, источником вдохновения и неотъемлемой частью мировоззрения различных цивилизаций. Потеря этой "природной панорамы" может изменить способ, в который люди воспринимают мир вокруг.

Кроме этого, под угрозой оказываются ключевые научные исследования – от изучения климата до поиска внеземной жизни. Постоянные препятствия в виде движущихся светлых объектов могут отбросить развитие астрономии на годы или даже десятилетия.

Спутникик Starlink влияют на возможности наблюдения за звездным небом / Фото Lawler

В связи с этим эксперты призывают регуляторов, в частности Федеральную комиссию по связи США Federal Communications Commission, внимательно оценить последствия и не допустить реализации проекта без четких ограничений.

Что с этим можно сделать?

Среди возможных решений – уменьшение яркости спутников, изменение их орбит или же введение более жестких международных правил для космических запусков. Впрочем, пока непонятно, будет ли этого достаточно, чтобы сохранить ночное небо в привычном виде.

Очевидно одно: решения, которые принимаются сегодня, определят, смогут ли будущие поколения видеть звезды так, как видим их мы.