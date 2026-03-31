Вот это рассказывает Daily Galaxy.

Как новые волны меняют понимание Солнца?

Ученые из NYU Abu Dhabi сообщили об открытии ранее неизвестного типа масштабных волн, формирующихся под влиянием магнитных полей глубоко внутри Солнца. Исследование, опубликовано в Nature Astronomy, фактически открывает новый способ исследования внутренней структуры нашей звезды.

В течение десятилетий астрономы могли наблюдать только поверхностные явления – солнечные пятна, вспышки и выбросы плазмы. В то же время процессы, которые происходят под видимой оболочкой Солнца, оставались почти недоступными для прямого анализа. Новое открытие меняет эту ситуацию.

Спектр мощности экваториально симметричной радиальной завихренности s = t / Фото Nature Astronomy

Команда исследователей использовала более десяти лет данных о колебаниях Солнца. Анализируя эти сигналы, они обнаружили тонкие волновые структуры, которые проходят через внутренние слои звезды. Эти волны работают подобно сейсмическим – они переносят информацию о глубоких областях, которые невозможно увидеть напрямую.

Благодаря этому ученые получили инструмент, который позволяет определять силу и конфигурацию магнитных полей в недрах Солнца значительно точнее, чем раньше. Фактически речь идет о новом способе "сканирования" внутреннего строения звезды.

Почему солнечную погоду так трудно прогнозировать?

Солнце – это не статический шар газа, а сложная динамическая система. Внутри него плазма постоянно движется, создавая и изменяя магнитные поля. Именно эти поля отвечают за циклы активности Солнца – появление пятен, вспышки и другие энергетические явления.

Новые волны показали, что магнитные силы влияют на значительно большие области внутри Солнца, чем считалось ранее. Это означает, что внутренние процессы звезды являются более взаимосвязанными и сложными, чем предсказывали предыдущие модели.

Один из авторов исследования Шраван Ханасоге объяснил, что эти волны дают уникальную возможность исследовать скрытую магнитную систему Солнца. Понимание этих процессов имеет практическое значение, ведь солнечная активность непосредственно влияет на спутники, связь и даже энергетические системы на Земле.

Еще один важный аспект – прогнозирование космической погоды. Мощные солнечные вспышки могут нарушать работу GPS, повреждать орбитальные аппараты и влиять на электросети. Новый подход позволяет отслеживать изменения магнитной структуры Солнца еще до того, как они проявятся в виде видимых взрывов.

Это означает, что в будущем предупреждения об опасных солнечных событиях могут поступать раньше, чем сейчас. А значит, появляется больше времени для подготовки инфраструктуры к возможным сбоям.

В то же время открытие имеет значение не только для изучения Солнца. Магнитная активность характерна для многих звезд, поэтому новые методы можно применить и для исследования других объектов во Вселенной. Солнце в этом случае выступает как базовая модель, которая помогает понять поведение далеких светил.

Фактически это открытие расширяет границы астрофизики. Благодаря сочетанию долговременных наблюдений и современного анализа данных ученые получают доступ к процессам, которые еще недавно считались недосягаемыми.

Солнце, которое кажется хорошо изученным, снова демонстрирует, скрывающее немало тайн. И новые магнитные волны – лишь один из шагов к пониманию сложных механизмов, управляющих не только нашей звездой, но и многими другими во Вселенной.