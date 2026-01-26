Як запустити Direct to Cell?

Після старту проєкту наприкінці листопада минулого року кількість абонентів, які скористалися супутниковим зв'язком, перевищила 3 мільйони осіб. За цей час система доставила понад 1,2 мільйона текстових повідомлень. Користувачі підключаються до мережі "Kyivstar-SpaceX", коли перебувають поза зоною дії традиційних вишок стільникового зв'язку, пише Мінцифри.

Дивіться також Найбільший авіаперевізник Європи не хоче Starlink у себе на борту

Найбільша концентрація користувачів нової технології зафіксована в п'яти регіонах – столиці, а також Львівській, Вінницькій, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Водночас найактивніший обмін повідомленнями спостерігається в південних і східних регіонах, де супутниковий зв'язок відіграє критично важливу роль для підтримки комунікації.

Процес підключення до супутникової мережі відбувається автоматично на пристроях з підтримкою 4G. Користувачам потрібно лише активувати автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефона та перебувати в локації з відкритим небом. Власникам iPhone моделей 13 і новіших необхідно встановити оновлення iOS 26.2, тоді як Android-смартфони працюють з технологією без додаткових налаштувань.

Чи потрібна додаткова плата?

Глава компанії Kyivstar Олександр Комаров підтвердив, що на даний момент послуга надсилання та отримання текстових повідомлень через супутник доступна всім абонентам у межах їхніх поточних тарифних планів. Додаткова плата не стягується.

Компанія розглядає різні варіанти майбутньої комерціалізації проєкту, проте основним пріоритетом залишається забезпечення базового зв'язку в умовах, коли традиційні комунікації недоступні.

Де Direct to Cell найбільш корисна?

Особливе значення технологія має для прифронтових територій, де наземна інфраструктура може бути пошкоджена або відсутня. Вона також допомагає підтримувати зв'язок під час тривалих блекаутів, викликаних обстрілами критичної інфраструктури, та є важливим інструментом для роботи волонтерів, рятувальників і гуманітарних місій.

Щодо взаємодії з національним роумінгом, супутниковий зв'язок не має пріоритету над наземними мережами. Підключення до супутника відбувається виключно за відсутності сигналу від усіх доступних наземних операторів. Київстар використовує власні виділені частоти, концентруючись на наданні базового зв'язку своїм клієнтам у критичних ситуаціях.

Дивіться також Чому тарифи ростуть і чи буде зв'язок під час блекаутів: велике інтерв'ю CEO Київстару Олександра Комарова

Що далі в планах?

Компанія позиціонує співпрацю зі SpaceX як довгострокову стратегічну ініціативу. Попереду – запуск Light Data, повноцінного мобільного інтернету та голосових дзвінків через супутниковий канал, що розширить можливості зв'язку в найвіддаленіших куточках країни.