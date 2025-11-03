Microsoft робить ставку на ШІ в ОАЕ

Це рішення може прискорити плани ОАЕ стати одним із глобальних центрів розвитку штучного інтелекту, тоді як Microsoft готується інвестувати близько 8 мільярдів доларів у хмарну інфраструктуру, дата-центри та підготовку фахівців у країні до 2029 року, повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал.

Дивіться також Amazon скоротила 14 тисяч працівників, але каже, що це не через AI

Ліцензії на постачання понад 60 000 чипів Nvidia рівня A100 і GB300 компанія отримала у вересні – після оновлення вимог до технологічної та кібербезпеки. Це перше схвалення Мінторгу США для експорту високопродуктивних чипів за президентства Трампа.

У Microsoft пояснили, що мета – не лише розширення обчислювальних потужностей, а й забезпечення доступу до передових моделей ШІ від OpenAI, Anthropic, розробників відкритого коду та самої компанії.

Зауважте. На тлі новини акції Nvidia зросли на 2% на премаркеті.

Нова програма інвестицій

Президент Microsoft Бред Сміт оголосив про нову програму інвестицій під час конференції Adipec в Абу-Дабі. Вона передбачає 7,9 мільярдів доларів вкладень у наступні чотири роки, зокрема 5,5 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури ШІ у 2026–2029 роках і 2,4 мільярди доларів – на операційні витрати та найм місцевих спеціалістів.

Загалом з 2023 по 2029 рік Microsoft інвестує в ОАЕ 15,2 мільярдів доларів.

Компанія вже розгорнула понад 21 000 чипів Nvidia A100 за дозволами, виданими адміністрацією Джо Байдена, а нові ліцензії дозволять утричі збільшити цей парк. У регіоні працюють близько 1000 інженерів Microsoft, а також лабораторія штучного інтелекту в Абу-Дабі.

Вигода для уряду ОАЕ

Серед інших проєктів – інвестиція 1,5 мільярд доларів у місцеву компанію G42, що займається кібербезпекою, хмарними технологіями та космічними розробками. Крім того, партнер Microsoft – OpenAI обрав ОАЕ першим майданчиком поза США для реалізації масштабного дата-центру Stargate.

Інвестиції Microsoft узгоджуються зі стратегією уряду ОАЕ, яка має на меті зменшити залежність від нафти та стати центром цифрових технологій. Водночас у США тривають дискусії щодо ризиків розміщення критичної технологічної інфраструктури у Перській затоці через потенційні зв’язки регіону з Китаєм.

Попри це, Microsoft продовжує активно розширювати глобальну присутність у сфері ШІ – лише за останній квартал компанія витратила 34,9 мільярдів доларів на капітальні інвестиції по всьому світу.

Курс на ШІ: коротко про головне