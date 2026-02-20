Це рішення стало відповіддю на стрімке поширення контенту, створеного штучним інтелектом, та нові законодавчі вимоги США щодо прозорості технологій, пояснює MIT Tecnology Review.

Як саме Microsoft планує захистити нас від цифрових підробок?

Запропонована схема верифікації подібна до підтвердження автентичності творів мистецтва, наприклад, картин Рембрандта. Можна відстежити повну історію походження об'єкта або створити унікальну математичну підпис-мітку на основі цифрового аналізу, що нагадує відбиток пальця. Це дозволить будь-якому користувачеві перевірити, чи є зображення або відео оригінальним.

Дослідники Microsoft протестували 60 різних комбінацій методів перевірки – від простого видалення метаданих до серйозних маніпуляцій із вмістом. Було виявлено, які поєднання дають стабільно надійний результат, а які лише заплутують аудиторію. Важливо, що ці інструменти не визначають "правдивість" самої інформації, а лише фіксують факт втручання або змін у матеріалі.

Чому Microsoft взялася за це?

Потреба в таких стандартах зумовлена новими законами, зокрема каліфорнійським "Законом про прозорість ШІ", що почне діяти у серпні. Проте Microsoft поки не підтвердила, чи впроваджуватиме ці рекомендації у своїх сервісах, як-от Copilot, Azure або LinkedIn.

Хоча компанія ще у 2021 році пропонувала стандарт C2PA, а Google з 2023 року маркує ШІ-контент водяними знаками, ініціатива може зіткнутися з опором, якщо інші гравці ринку побачать у ній загрозу своїм бізнес-моделям.

Чому перевірка ШІ контенту є проблемою?

Наразі існуючі системи маркування працюють недосконало: дослідження показало, що лише 30% тестових публікацій у популярних соцмережах (TikTok, YouTube, Instagram) отримали коректні позначки про створення штучним інтелектом.

В недавньому дослідженні проросійських відеороликів про війну в Україні опублікованому на порталі Open Minds, створених за допомогою штучного інтелекту, коментарі, в яких вказувалося, що ці відеоролики були створені за допомогою ШІ, отримали набагато менше уваги, ніж коментарі, в яких їх розглядали як справжні.

Проста реакція алгоритмів на мінімальне редагування як на повну ШІ-генерацію підриває довіру людей. Комплексний підхід Microsoft покликаний зменшити кількість таких помилок і зробити маніпуляцію громадською думкою значно складнішою.