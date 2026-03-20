Повідомлення про це рішення спочатку з'явилось у ЗМІ як чутки, а згодом його підтвердила керівниця напрямку прикладних програм OpenAI Фіджі Сімо. Вона зазначила, що компанія подвоює зусилля у роботі над своїми найбільш успішними продуктами, пише The Verge.

Чому OpenAI відмовляється від окремих програм на користь однієї?

Головною причиною такого об'єднання є бажання подолати фрагментацію продуктів, яка заважає розвитку компанії. Внутрішні документи свідчать, що розпорошення зусиль на різні додатки та стеки технологій сповільнювало команду та ускладнювало досягнення необхідного рівня якості.

Сімо пояснила співробітникам, що компанії проходять через фази дослідження та фази перефокусування, і зараз настав час зосередитися на тому, що дійсно працює, уникаючи відволікання на другорядні завдання.

Процесом створення нового супердодатка керуватиме особисто Фіджі Сімо, яка раніше обіймала посаду генерального директора Instacart. Допомогу в реалізації проєкту надаватиме президент OpenAI Грег Брокман, пише The Wall Street Journal. Окрім технічного об'єднання, Сімо зосередиться на тому, щоб допомогти відділу продажів ефективніше просувати новий продукт на ринку.

Це особливо важливо в контексті підготовки компанії до можливого первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може відбутися вже протягом цього року.

Створення універсального додатка також має на меті підвищити впізнаваність менш популярних сервісів компанії. Якщо ChatGPT став всесвітньо відомим брендом одразу після запуску у 2022 році, то інші інструменти, як-от браузер Atlas, залишаються в тіні.

Atlas, який було запущено у жовтні, пропонує глибоку інтеграцію з ШІ, що відрізняє його від традиційних браузерів, проте наразі він доступний лише для користувачів macOS, що суттєво обмежує його аудиторію. Об'єднання цих інструментів дозволить користувачам швидше відкрити для себе можливості Codex та Atlas у межах єдиного робочого простору.

Конкуренція зростає

Цей крок відбувається на тлі загострення конкуренції з такими гігантами, як Google та стартап Anthropic. Останній нещодавно зміцнив свої позиції завдяки зростанню популярності інструмента Claude Code, що змусило OpenAI діяти агресивніше в сегменті рішень для програмістів. Керівництво компанії наголошує на важливості орієнтації на сценарії з високою продуктивністю, що є критичним для залучення інженерів та бізнес-клієнтів.

При цьому варто зазначити, що заплановані зміни стосуються виключно десктопних версій програм — мобільний додаток ChatGPT залишиться без змін.

Зараз OpenAI перебуває на етапі активного зростання, ставши однією з комерційних структур у світі, що розвиваються найшвидше, пише CNBC. Консолідація ресурсів навколо супердодатка має стати ключовим фактором, який дозволить компанії зберігати перевагу над конкурентами та забезпечувати найвищу якість послуг для користувачів, які потребують професійних інструментів на базі штучного інтелекту.

Наразі жодних дат не називають, тому невідомо, коли може вийти новий супердодаток.