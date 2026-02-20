Які технологічні прориви та практичні інструменти приносить Gemini 3.1 Pro?

Представлена модель Gemini 3.1 Pro базується на "оновленому інтелектуальному ядрі", яке вперше з'явилося минулого тижня у спеціалізованому інструменті Gemini 3 Deep Think. Це оновлення фокусується на здатності штучного інтелекту розв'язувати завдання, де простої відповіді недостатньо, а потрібне глибоке розуміння контексту й синтез даних, пише Mint.

Дивіться також Gemini запускає генерацію музики для всіх за допомогою Lyria 3

Головною гордістю розробників стали результати тестів на логіку. Зокрема, у бенчмарку ARC-AGI-2, який оцінює вміння моделі знаходити рішення для абсолютно нових логічних патернів, 3.1 Pro набрала 77.1 %, показують дані Google. Це більш ніж удвічі перевищує показники попередньої версії 3.0 Pro, яка демонструвала лише 31.1 %.

У тесті Humanity's Last Exam, що перевіряє знання у складних специфічних завданнях, нова модель також встановила рекорд із показником 44.4 %, обійшовши як свою попередницю, так і конкурента GPT 5.2 від OpenAI, результат якого склав 34.5 %.

Хоча в деяких аспектах, наприклад у написанні коду за версією Arena, модель Claude Opus 4.6 все ще утримує лідерство з невеликим відривом, Google впевнено домінує в галузі агентних робочих процесів.

У бенчмарку APEX-Agents модель Gemini 3.1 Pro майже вдвічі покращила свій результат, що свідчить про її високу ефективність у виконанні багатоетапних професійних завдань.



Результати тестів Gemini 3.1 Pro / Зображення Google

А нам що з того?

Практичне застосування покращеного інтелекту розробники продемонстрували на кількох вражаючих прикладах. Модель здатна генерувати анімовані SVG-зображення безпосередньо з текстового запиту. Перші користувачі вже порівняли результати, і вони разюче кращі.

Порівняння результатів роботи Gemini 3 Pro і Gemini 3.1 Pro: дивіться відео

Оскільки вони створюються у вигляді чистого коду, а не пікселів, такі файли залишаються чіткими при будь-якому масштабуванні та мають мінімальний розмір порівняно зі звичайним відео.

Порівняння результатів роботи Gemini 3 Pro і Gemini 3.1 Pro: дивіться відео

Також була показана здатність системи синтезувати складні дані: нейромережа створила робочу панель аерокосмічного моніторингу, налаштувавши потік телеметрії для візуалізації орбіти Міжнародної космічної станції в реальному часі.

Окрему увагу приділено інтерактивному дизайну та креативному програмуванню. Gemini 3.1 Pro змогла не лише відтворити візуальну симуляцію руху зграї птахів, а й побудувати імерсивний досвід, де користувач може керувати потоком за допомогою жестів, а генеративний звук змінюється відповідно до рухів об'єктів.

Симуляція руху птахів з музикою в Gemini 3.1 Pro: дивіться відео

Introducing Gemini 3.1 Pro



3.1 Pro represents a major step forward in core reasoning. It scored 77.1% (more than doubling 3 Pro’s score) on ARC-AGI-2, the benchmark that evaluates a model's ability to solve new logic patterns and work through challenges it hasn’t encountered… pic.twitter.com/8HOPoji7i5 — Google AI (@GoogleAI) February 19, 2026

У творчому експерименті модель перенесла атмосферу роману "Буремний перевал" Емілі Бронте у дизайн сучасного веб-інтерфейсу, проаналізувавши літературні теми твору.

Доступність

Наразі Gemini 3.1 Pro перебуває на стадії попереднього перегляду. Вона вже доступна для передплатників Google AI Pro та Ultra у додатку Gemini та сервісі NotebookLM. Розробники та корпоративні клієнти можуть випробувати її через Gemini API в Google AI Studio, Vertex AI та Android Studio.

Повноцінний реліз очікується найближчим часом.

Параметри

Технічні параметри моделі залишилися стабільними: вікно контексту становить 1 мільйон вхідних токенів та 64 000 вихідних токенів, пише Ars Technica, а вартість використання для розробників складає 2 долари за мільйон вхідних та 12 доларів за мільйон вихідних токенів.