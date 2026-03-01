Щоб отримати від Gemini 3.1 Pro не загальні формулювання, а глибший аналіз, варто формулювати запити так, щоб модель не просто відповідала, а перевіряла ідеї на міцність. Один із найефективніших способів – створити для неї умови, де потрібно мислити стратегічно та критично. Про це пише Techradar.

Які запити найкраще демонструють можливості моделі?

Один із підходів – змусити модель мислити критично та шукати слабкі місця в планах. Для цього підійде підказка такого типу:

"Я планую важливу подію – наприклад, романтичну вечерю або бізнес-презентацію. Назви три реалістичні причини, чому план може провалитися, і перепиши його з урахуванням альтернативних сценаріїв для кожного ризику."

Як пише Tomsguide, такий запит активує механізм моделювання ризиків і дозволяє отримати не просто ідеї, а структурований план із варіантами дій.

Другий напрям – аналіз візуального стилю та зіставлення його з реальним світом. Наприклад:

"Проаналізуй це відео або добірку зображень у певному художньому стилі та підбери реальні локації, які передають схожий настрій. Поясни, які саме візуальні елементи ти зіставляєш."

Це демонструє здатність моделі виділяти візуальні мотиви, світло, композицію та переносити їх у географічний контекст.

Третій приклад пов’язаний із просторовим мисленням і аналізом конструкцій:

"Використай це фото частково зібраного об’єкта – наприклад, моделі або меблів – і поясни, куди потрібно встановити відсутні елементи, щоб конструкція стала стабільною та функціональною. Обґрунтуй рішення з точки зору балансу та навантаження."

Подібний запит показує, як модель працює з геометрією, вирівнюванням і логікою збирання, перетворюючись із текстового інструмента на практичного помічника.