Чтобы получить от Gemini 3.1 Pro не общие формулировки, а глубокий анализ, стоит формулировать запросы так, чтобы модель не просто отвечала, а проверяла идеи на прочность. Один из самых эффективных способов – создать для нее условия, где нужно мыслить стратегически и критически. Об этом пишет Techradar.

Какие запросы лучше всего демонстрируют возможности модели?

Один из подходов – заставить модель мыслить критически и искать слабые места в планах. Для этого подойдет подсказка такого типа:

"Я планирую важное событие – например, романтический ужин или бизнес-презентацию. Назови три реалистичные причины, почему план может провалиться, и перепиши его с учетом альтернативных сценариев для каждого риска."

Как пишет Tomsguide, такой запрос активирует механизм моделирования рисков и позволяет получить не просто идеи, а структурированный план с вариантами действий.

Второе направление – анализ визуального стиля и сопоставление его с реальным миром. Например:

"Проанализируй это видео или подборку изображений в определенном художественном стиле и подбери реальные локации, которые передают похожее настроение. Объясни, какие именно визуальные элементы ты сопоставляешь."

Это демонстрирует способность модели выделять визуальные мотивы, свет, композицию и переносить их в географический контекст.

Третий пример связан с пространственным мышлением и анализом конструкций:

"Используй это фото частично собранного объекта – например, модели или мебели – и объясни, куда нужно установить недостающие элементы, чтобы конструкция стала стабильной и функциональной. Обоснуй решение с точки зрения баланса и нагрузки."

Подобный запрос показывает, как модель работает с геометрией, выравниванием и логикой сборки, превращаясь из текстового инструмента в практического помощника.