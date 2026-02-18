Коли відбудеться I/O 2026?

Цьогорічний шлях до анонсу розпочався з інтерактивної головоломки під назвою "Make Build Unlock". Замість стандартного повідомлення, корпорація запропонувала користувачам об'єднати зусилля для досягнення спільної мети. Тільки після того, як певна кількість учасників пройшла всі етапи гри, світ дізнався точний час проведення конференції. Такий підхід уже став традиційним для Google, хоча цього разу розвага з'явилася на кілька днів пізніше, ніж минулого року, пише Android Authority.

Основним інструментом у створенні цих міні-ігор став штучний інтелект Gemini 3. Компанія представила п'ять різних сценаріїв, кожен з яких можна було змінити в AI Studio.

У першій грі, "Hole in one", штучний інтелект виступав у ролі досвідченого помічника, який давав поради та коментував ігровий процес у міні-гольфі. Гравцям потрібно було розраховувати силу та напрямок удару, уникаючи перешкод, серед яких був і фірмовий робот Android, зазначає 9to5google.

Інші ігри також демонстрували можливості нейромережі. У "Nonogram" Gemini створював нескінченну кількість ігрових полів для японських кросвордів, а у "Word wheel" штучний інтелект автоматизував дизайн рівнів, забезпечуючи ідеальний баланс між складністю та задоволенням від гри.

Особливу увагу привернула розвага "Supersonic Bot", де для керування висотою польоту робота Android використовувалися мікрофони – рівень підйому залежав від гучності звуку.

П'ятою грою стала "Stretchy cat", де штучний інтелект Gemini 3 виконував роль дизайнера рівнів, постійно змінюючи ігрову механіку для забезпечення нескінченного процесу.

Після вирішення всіх завдань стає відомо, що Google I/O 2026 пройде 19 – 20 травня. Захід розпочнеться 19 травня о 10 годині ранку за тихоокеанським часом з виступів керівництва компанії.

Основна частина заходу відбудеться в амфітеатрі Shoreline, що розташований поблизу штаб-квартири компанії в Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія. Саме тут Google проводить свої конференції з 2016 року, за винятком перерви у 2020 році та онлайн-формату наступного року.



Дата проведення Google I/O 2026 / Фото Google

Чого чекати від Google I/O 2026?

Програма конференції обіцяє бути надзвичайно насиченою.

З огляду на активне використання ШІ в тизері, очікується, що Google найбільшою мірою зосередиться на новітніх досягненнях у сфері штучного інтелекту, зокрема на подальшому розвитку екосистеми Gemini та її інтеграції в різні сервіси. Ми побачимо нові функції та, ймовірно, навіть цілі нові сервіси.

Також значну увагу приділять оновленням операційної системи Android та іншим ключовим продуктам компанії, які, безумовно, також будуть щедро набиті штучним інтелектом.

Хоча повний список сесій та детальний розклад з'являться ближче до дати відкриття, вже зараз зрозуміло, що на відвідувачів та онлайн-глядачів чекають технічні демонстрації, воркшопи та дискусії у форматі "біля каміна".

Хоча цей захід традиційно завжди був присвячений програмному забезпеченню та контактам із розробниками, а не користувачами, компанія вже кілька разів використовувала цей майданчик для презентації нових апаратних рішень, зокрема анонсу смартфонів, тож експерти чекають цікавих новин і в цьому сегменті.

Для тих, хто не зможе особисто завітати до Каліфорнії, передбачена безкоштовна онлайн-реєстрація, яка відкрилася 17 лютого 2026 року.

Усі ключові події будуть транслюватися в прямому ефірі, що дозволить розробникам з усього світу стежити за анонсами в реальному часі.